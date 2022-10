Montagsdemo Sindelfingen: Streik - die einzige Antwort, die der Daimler-Vorstand versteht

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Montagsdemonstranten gegen die Hartz-Gesetze, an der auch Kolleginnen und Kollegen von Mercedes Benz Sindelfingen beteiligt sind, haben am späten Nachmittag des 17. Oktober von eurem erneuten Streik gegen die vom Daimler-Vorstand schon länger geplante Vernichtung von 1000 Arbeitsplätzen in eurem Werk und 600 in Ulm erfahren.

Wir erklären euch unsere volle Solidarität im Kampf um eure Arbeitsplätze. Jeder vernichtete Arbeitsplatz fehlt zudem der Jugend.

Streik ist wohl die einzige Antwort, die der Daimler-Vorstand wirklich versteht. In diesen Krisen- und Kriegszeiten gilt der alte Leitspruch der Arbeiterbewegung um so mehr: Nur wer kämpft, kann gewinnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren!

Mit herzlichen solidarischen Grüßen