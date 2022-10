Santiago: Proteste am 3. Jahrestag

Am Dienstag gab es in Chile landesweit Protestaktionen anlässlich des 3. Jahrestages des Beginns der Sozialproteste am 18. Oktober 2019. In Renca, einem Armenviertel im Großraum Santiago, blockierten hunderte Menschen Straßen und forderten ihre Recht auf angemessenen Wohnraum ein. In Valparaiso blockierten Gewerkschafter von FETRAMIN Zufahrten zum staatlichen Kupferkonzern Codelco. In Santiago waren tausende Studierenden auf der Straße und äußerten lautstark ihren Frust über ausstehende Veränderungen im Land. Chile ist weiterhin das Land mit der größten sozialen Ungleichheit in Lateinamerika. 25.000 schwerbewaffnete Polizisten (Carabineros) waren im Einsatz.