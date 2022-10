Sonntagskonzert mit den iranischen Schwestern Behin und Samin Bolouri

Das ist der Text, mit dem die beiden Schwestern Behin und Samin Bolouri aus Teheran das italienische Partisanenlied "Bella Ciao" singen, um ihre Solidarität mit dem Volksaufstand in ihrem Land auszudrücken. Die Journalistin Natalie Amiri hat das Video mit dem Song in einem Tweet veröffentlicht:

Iranisches Bella Ciao

„Bella ciao" geht zurück auf ein Protestlied vom Beginn des 20. Jahrhunderts, in dem die Reispflückerinnen in Norditalien gegen ihre harten und teilweise entwürdigenden Arbeitsbedingungen protestieren. Die beiden Schwestern aus Teheran treten seit mehr als fünf Jahren als professionelles Pop-Duo in ihrer Heimat auf. Behin, 28, studierte Kostümdesignerin, und die 20 Jahre alte Samin haben bisher vor allem iranischen Pop aus den 60er und 70er Jahren gesungen. Die Bolouris traten mit ihren Songs erstmals 2015 in Erscheinung auf dem „Teheran Music Nights Festival".

Und hier eine Version auf YouTube: