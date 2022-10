Streiktag in Frankreich - Solidarität aus Griechenland und England - Europaweit kämpfen

Vorbereitung des Generalstreiks am 9. November "von Küste zu Küste"

Cosco, so die griechischen Gewerkschafter, macht enorme Gewinne. Die Regierung jubelt und verkündet täglich, dass die Wachstumsrate der griechischen Wirtschaft mit 7,7 % eine der höchsten in der EU ist.. Wir aber bluten täglich mit der hohen Inflation von offiziell 12%. Die menschenfeindliche Politik der Regierung und Äußerungen ihrer Politiker, dass "jeder, der sich nicht anpasst, stirbt", werden die Antwort bekommen, die sie verdienen! Wir haben schon zu viel bezahlt, mehr nicht! Wir und unsere Familien werden nicht erfrieren, wir werden nicht verhungern, damit die wenigen ihre Profite einfahren können. Wir werden nicht länger hinnehmen, dass unsere Bedürfnisse und die unserer Kinder in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sport geopfert werden, damit Reeder, Energiekonzerne und Industrielle Steuererleichterungen und öffentliche Gelder bekommen. Wir passen uns nicht an, wir kämpfen! Im Hafen von Perama/Piräus liegt wieder ein Schiff mit verrottenden Relings und verrotteten Lofts. In den Arbeitern weckt dieser Anblick die Erinnerung an tödliche Unfälle. Die tragischen Mängel bei den Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen für die Arbeit an Bord von Schiffen bleiben bestehen. Kollegen werden nun aufgefordert, in den Teilen des Schiffes zu arbeiten, die "sicher" seien. Die Gewerkschafter: "Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen auf, wachsam zu bleiben und nicht unter Bedingungen zu arbeiten, bei denen ein neuer Arbeitsunfall durch die Reeder verursacht werden könnte. Dies sind einige Gründe, warum wir alle Arbeiter zum landesweiten Streik am 9. November aufrufen. Und die größte Solidarität ist der Kampf aller Arbeiter. Legen wir alles lahm in Perama, um den Karaiskakis-Platz um 11:00 Uhr mit Tausenden von Arbeitern und Selbstständigen, Menschen und Jugendlichen zu überschwemmen!"

Portugal: Streik im öffentlichen Dienst für den 18. November 2022 geplant

In Portugal hat die Inflation dazu geführt, dass der Mindestlohn an Wert verliert. Als Reaktion hatte der Gewerkschaftsdachverband CGTP-IN für den 15. Oktober 2022 erste Demonstrationen in Porto, Lissabon und Funchal organisiert. Für den öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Frente Comum de Sindicatos (FC) zu einem landesweiten Streik am 18. November – einem Tag vor der Haushaltsabstimmung – auf.