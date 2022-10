3. Internationale Bergarbeiterkonferenz

Teilnahme am 8. Mai und Strategiedebatte zur Einheitsfront

Die Koordinierungsgruppe der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung hat aufgrund der akuten Weltkriegsgefahr beschlossen, sich am 8. Mai 2023 als Tag des Siegs über den Faschismus zu beteiligen und einen gemeinsamen Aufruf dazu herauszugeben. Sie informiert darüber in ihrem 4. Infobrief zur Vorbereitung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz nächstes Jahr in Thüringen.

Von International Coordination Group (ICG)