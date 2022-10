Veranstaltung des Verlags Neuer Weg auf der linken Literaturmesse

In Nürnberg findet vom 4. bis 6. November 2022 die traditionelle Linke Literaturmesse statt. Der Verlag Neuer Weg wird dort mit dem Referenten Achim Czylwick eine Veranstaltung zum Revolutionären 37 "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" durchführen. Sie ist am Samstag, den 5.11.22 von 15 Uhr – 16 Uhr in der Kulturwerkstatt AUF AEG, in der Fürther Str. 244d, in Nürnberg im Raum Freiraum im 1. Stock. Sie wird im Buchmesse-Flyer folgendermaßen angekündigt: „Vorstellung durch den Verlag - Stefan Engel: Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus. Das Buch befasst sich damit, wie der Opportunismus im weltanschaulichen Kampf auf der Grundlage der praktischen Kampferfahrungen nachhaltig überwunden werden kann. Das vorliegende Buch dient der Vervollständigung durch die weltanschauliche Seite. Es erscheint in fünf Teilen als Nurmmer 36 bis 40."