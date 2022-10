Was in Bartın passiert ist, ist kein Unfall, es ist ein Massaker!

Wieder einmal wurden unsere Kumpel bei der Schlagwetterexplosion im Bergwerk unter den Trümmern zurückgelassen. Bisher wurden die Leichen von 41 unserer Arbeiter unter den Trümmern gefunden. Wir sprechen unserem Volk und unseren Familien, die ihre Angehörigen verloren haben, unser Beileid aus.

Verantwortlich für das Massaker in den Minen im Stadtteil Amasra von Bartın sind vor allem die AKP-Regierung, das Energieministerium, das Innenministerium und Bergbaubeamte. Die Verantwortlichen für diese Explosion und dieses Massaker waren sogar noch vor Ort. Sie kamen und erzählten Lügen über das Leiden der Menschen dort. Trotz der fortschrittlichen Technologie sei es das Schicksal der Bergleute, diese Explosion zu erleben, sagte der Präsident, der auch verantwortlich ist. Wir erinnern uns an diese Lügen von früheren Minenmassakern. Als 301 Arbeiter in Soma ermordet wurden, sagte derselbe Präsident: „Das liegt in der Natur des Bergbaus.“ Die Bergleute wurden von Yusuf Yerkel, einem Berater von Tayyip Erdoğan, getreten. Erdogan hält Selçuk Kozağaçlı, den Anwalt der Arbeiter in Soma, seit sechs Jahren im Gefängnis. Rechtsanwalt Selçuk Kozağaçlı erklärte aber auch jetzt, warum Bergbaumorde nicht als Unfälle bezeichnet werden können. Die wissenschaftliche Definition von „Unfall“ ist, dass er unvorhersehbar ist. Ein vorhersehbarer Tod, eine vorhersehbare Fehlfunktion, ein vorhersehbarer Bruch sind kein Unfall. „Weil es vorhersehbar ist“, sagt der inhaftierte Anwalt. Auch der Rechnungshof hat dies vorausgesagt und berichtet, dass die Produktionstiefe in Bartın Amasra 300 Meter erreicht hat und das Risiko einer Schlagwetterexplosion beim Abbau zunimmt. Was soll das für ein Unfall sein?

Die Verantwortlichen sind schuldig, die wahren Schuldigen früherer Minenmassaker nicht strafrechtlich verfolgt zu haben, den Unternehmen, die diese Minen betreiben, weitere Arbeitserlaubnisse zu erteilen, obwohl sie nicht die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, und den Bossen alle möglichen Möglichkeiten geboten haben, mehr Profit zu verdienen, indem sie das Leben von Menschen nehmen, von den Arbeitern. Trotz der Warnungen sind sie schuldig, weil sie nichts unternommen haben und weil sie das Massaker ignoriert haben, weil sie die Arbeiter zum Arbeiten gezwungen haben. Sie sind schuldig, die Verantwortlichen nach jedem Massaker freigesprochen zu haben.

Die AKP, die die Familien von Arbeitern angreift, die fordern, dass die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgt werden sollten, die ihre Anwälte angreift und diejenigen angreift, die Gerechtigkeit fordern, ist verantwortlich und schuldig. Jetzt geht er hin und schaut den Familien noch einmal ins Gesicht und sagt ohne Scham "Schicksal". Ist es Schicksal? Die Gründe sind wissenschaftlich recherchiert und jedes Wort, das ohne Angabe der Gründe gesprochen wird, soll das Ereignis überdecken. Daher ist der „Unfall“ in Bartın-Amasra auch kein „Schicksal“. Es ist Mord, es ist Mord.

... Wir werden weiterhin Gerechtigkeit fordern, und wir werden nicht zulassen, dass sie uns die Massaker plausibel und als möglich zeigen, indem sie uns diese als „Schicksal“ benennen.

Wie wissen, dass wir unser Schicksal mit unseren eigenen Händen ändern können. Als Volk werden wir nicht aufhören, für Gerechtigkeit zu kämpfen und Gerechtigkeit zu fordern, damit die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Und wir werden dafür sorgen, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.



Noch einmal sprechen wir unseren Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, unser Beileid aus. Wir wollen, dass die Verantwortlichen bestraft werden.

MASSAKER KEIN UNFALL und KEIN SCHICKSAL!

WIR WOLLEN GERECHTIGKEIT FÜR BARTIN!

WIR SIND DIE ARBEITER, WIR HABEN RECHT, WIR WERDEN GEWINNEN!

Halk Cephesi Almanya