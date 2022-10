Aus Gelsenkirchen wird berichtet

Hallo, solidarische Grüße mit Kirill von zwei Logistikern aus Gelsenkirchen-Horst. Wir arbeiten als Taxifahrer und Lagerlogistiker, und unterstützen Kirills Kampf. Bleib standhaft, wir haben wahnsinnigen Respekt davor, was du tust, und wofür du einstehst. Sven und Ahmed.

Kundgebung gegen einen NATO-Kongress in Essen

Die Kundgebung gegen einen NATO-Kongress in Essen, Deutschland, am 12. Oktober, fordert die sofortige Freilassung des russischen Streikführers Kirill Ukraintsev! Während wir hier gegen die Kriegspolitik der NATO demonstrieren, prangern wir auch die Unterdrückung der demokratischen Arbeiterbewegung in Russland an. Wir senden Kirill und allen anderen Verfolgten unsere brüderliche Solidarität!