Xi Jinping der größte Kommunist? Rege Diskussion im Netz

Ein Twitter-User schrieb anlässlich des Parteitags der KP Chinas unter das Bild von Xi Jinping: "Der größte Kommunist unserer Zeit". Bekanntlich ist Xi Jinping alles, aber ganz sicher kein Kommunist, sondern der Staatschef eines der größten imperialistischen Länder der Welt.

Und was macht der offizielle Twitter-Account der DKP? Er liked dieses Statement, versieht es also mit "Herzchen" und drückt damit seine Zustimmung aus.