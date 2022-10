Zehntausende demonstrieren für den Freiheitskampf der iranischen Volksmassen

Die Menge schwillt schnell an. Die Stimmung ist kämpferisch, wütend aber auch Freude darüber, mit so vielen Leuten gemeinsam den Sturz des faschistischen Regimes zu fördern, ist spürbar. Auf dem Weg vom Bahnhof erzählt uns eine junge Iranerin, dass sie überhaupt nicht politisch sei, jetzt aber das erste Mal auf einer Demo. Unser Transparent von MLPD und ICOR: "Solidarität mit dem Arbeiter- und Volksaufstand im Iran. Für Frieden, Freiheit, echten Sozialismus" steht aktuell am Hauptzugang von der Siegessäule weg und wird von den Demonstranten interessiert gelesen. Bisher sind wir die einzige deutsche Organisation.

Die MLPD ist mit ihrem Stand mittendrin. Direkt an der Siegessäule. Mittlerweile sind Zehntausende vor Ort. Die Broschüre zu den neuimperialistischtd Länder und das Parteiprogramm der MLPD, beide auf Farsi, finden großes Interesse. "Wie soll denn das mit dem Sozialismus funktionieren, ist eine immer wieder gestellte Frage. Dass dort die Arbeiter die Macht haben werden, findet Interesse, aber es gibt noch viel zu diskutieren.

Die Demonstration zieht machtvoll durch den Tiergarten. "Nieder mit der islamischen Republik", "Hoch die internationale Solidarität" sind Parolen, die immer wieder im Zug aufkommen. "Wir sind hier, weil die Mullahs unsere Freunde und Kinder töten. Und sie schicken das Geld der Menschen in den Jemen, während diese hungern. Ich will, dass dieses Regime endet. Darum bin ich hier", so ein Teilnehmer.

Noch immer läuft die Demonstration und es ist kein Ende des Zuges abzusehen. Es sind auch revolutionäre Organisationen im Block, so die KP des Iran. Immer wieder sieht man Plakate mit der Forderung nach Revolution, hört man die Parole "One Solution, Revolution".

Ergebnis: Rund 50 Exemplare des Parteiprogramms der MLPD; 12 Exemplare von "Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'". Literatur der MLPD im Wert von mindestens 250 Euro, ein Großteil Bücher auf Farsi. Das Gros der 3000 Flugblätter wurde verteilt.

Fortsetzung folgt morgen