Zum Kommentar von Martin Benninghoff "Mao II." in der Frankfurter Rundschau

In einem Leserbrief an die FR schreibt Monika Gärner-Engel:

Das Pech seiner späten Geburt (im Jahr 1979) und seine journalistischen Wurzeln in der großbürgerlichen FAZ mögen entschuldigend für Martin Benninghoff in Rechnung gestellt werden. So hat er die Zeit verpasst, in der realistisch über die weitreichenden Veränderungen im China Mao Zedongs berichtet wurde - übrigens auch von bürgerlicher Presse und Wissenschaft: Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gleichberechtigung von Frauen, wirtschaftlicher Aufschwung ...

Unentschuldbar ist jedoch Benninghoffs brave Gefolgschaft für Xi Jinpings Narrativ, er wandle in den Fußstapfen von Mao und nähere sich dessen ideologischen Grundlagen. Xi ist kapitalistischer Wirtschaftspolitiker und verehrt Deng Xiaoping. Mao kritisierte als erster die kapitalistische Restauration in der Sowjetunion und Dengs kapitalistischen Weg. Xi ist imperlistischer Machtpolitiker und China beutet über das Projekt der Neuen Seidenstraße Länder in aller Welt aus. Das China Mao Zedongs hat, obwohl selbst arm, selbstlose Entwicklungshilfe geleistet wie z.B. mit dem Bau der Tansambahn in Tansania. Xi schwafelt wie jeder bürgerliche Politiker von Harmonie und Stabilität in der Gesellschaft und knüpft an den Ultrareaktionär Konfuzius an. Mao initiierte Massenschulungen über die dialektische Methode, damit die Leute sich selbst orientieren und wachsam sein können gegenüber bürokratisch-kapitalistischen Exzessen und die ihnen zugrunde liegende reaktionäre Weltanschauung.