80.000 gegen Orban-Politik auf der Straße

Am Sonntag, dem ungarischen Nationalfeiertag, gingen in Budapest 80.000 Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen die Politik von Ministerpräsident Orban. Im Mittelpunkt stand die Unterstützung des Kampfs der Lehrerinnen und Lehrer um höhere Löhne, bessere Unterrichtsbedingungen und Lehrpläne, die nicht von der reaktionären Orban-Ideologie diktiert sind. Protestiert wurde auch gegen die Entlassung von Lehrern, die sich an Streiks beteiligen und ein Streikrecht für die Lehrer gefordert. Es beteiligten sich sehr viele junge Menschen an der Demo. In den vergangenen Wochen hatte es nach Angaben der Lehrergewerkschaft landesweit 147 Lehrerproteste in 61 Ortschaften gegeben. Victor Orban nahm diesmal nur an einer kleinen Veranstaltung im Saal teil.