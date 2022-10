Blantyre: Proteste gegen Preissteigerungen und Korruption

Tausende Beschäftigte im kommunalen Gesundheitswesen legten heute in Neuseeland die Arbeit für vier Stunden nieder und protestierten vor ihren Einrichtungen auf den Straßen. Sie fordern, dass ihre Löhne um 20 Prozent auf das Niveau der Beschäftigten in Kliniken angehoben werden. Diese streikenden medizinischen Fachkräfte sind in den verschiedenen Gesundheitseinrichtungen der Gemeinden aktiv. Für Beschäftigte in Einrichtungen der Maori und anderer Ureinwohner erhalten sogar 25 weniger Lohn. Die Proteste erhalten viel Unterstützung von den Anwohnern. Die Regierung hat erklärt, sie wüsste nicht, wo sie das Geld für die Angleichung der Löhne hernehmen soll.