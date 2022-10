Das gabs noch nie in Gelsenkirchen-Horst

Wir staunten nicht schlecht – solch eine Anfrage kommt nicht alle Tage. Wir haben uns sehr gefreut, natürlich zugestimmt und gefragt: „Wie kommt ihr auf die schöne Idee, hier eure Hochzeitsfotos zu machen?“. Sie antwortete: „Wir haben russische Vorfahren. In Russland ist es Tradition, dass die Hochzeitsfotos an antifaschistischen Denkmälern gemacht werden.“ Das Standesamt im Schloss Horst ist in direkter Nachbarschaft zur Horster Mitte. „Lenin ist uns deshalb viel lieber als dieses kleinbürgerliche Schloss“. Gesagt – getan.



Das war eine gelungene Überraschung für das frisch vermählte Paar und die kleine und feine Hochzeits-Gesellschaft: Applaus, Jubel, Sekt, das Steigerlied aus zahlreichen Kehlen und nicht zuletzt die Glückwünsche der Parteivorsitzenden der MLPD Gabi Fechtner.



Das Fotoshooting fand genau zu der Zeit statt, als die freiwillige Brigade zum Aufbau der Feierlichkeiten zu 40 Jahre MLPD in vollem Gange waren. Als die Brigadisten erfuhren, dass ein Hochzeitspaar kommt, entschieden sie sich kurzerhand, das Steigerlied vorzusingen. Das war ein Gänsehautmoment.