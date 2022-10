Den Streik spürte das ganze Land

Den 24-stündigen Streik der Seeleute spürte nicht nur ganz Athen, sondern das ganze Land.

Von Piräus aus wurde ein Signal des Widerstands und des Ungehorsams an die Regierung und an die Reeder gesendet. Unsere Forderungen sind nun unmissverständlich in die Hirne der Ausbeuter und ihrer Lakaien von der Mitsotakis-Regierung eingebrannt. …

Die Entwicklungen, die sich bei den Seeleuten in allen Schiffskategorien abzeichnen, sind von entscheidender Bedeutung. Sie sind ein Zeichen dafür, dass die Reeder und ihre Regierungen seit langem versuchen, Galeerenbedingungen auf allen Schiffen durchzusetzen - mit Hungerlöhnen und ohne Sozialversicherung. …

Der Kampf für Tarifverhandlungen und für Arbeit mit garantierten Rechten geht weiter. Die nächste Station wird der landesweite Generalstreik am 9. November sein. …

Wir, die Arbeiter, die sich organisieren und kämpfen, sind es, die die Reeder, Bankiers, Industriellen und ihre Regierungen fürchten. Sie fürchten sich davor, den Reichtum zu verlieren, den wir für sie produzieren.

