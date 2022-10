Durchschnittliche Lebenserwartung in Europa kürzer geworden

Eine Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Human Behaviour veröffentlicht wurde, zeigt, wie sich die Lebenserwartung in Europa während Covid-19 verkürzt hat. Besonders drastisch fällt der Rückgang in Bulgarien aus. Gegenüber 2019 hat sich die durchschnittliche Lebensdauer dort im ersten Pandemiejahr um 17,8 Monate verkürzt, 2021 kam ein weiterer Rückgang von 25,1 Monaten hinzu. In Polen hat sich auf die Gesamtbevölkerung bezogen die Lebenserwartung um rund 27 Monate verkürzt. Weniger ausgeprägt, aber auch vorhanden, sind die Auswirkungen in Deutschland - minus 5,7 Monate -, Österreich und der Schweiz (0,5 Monate). Die Ausnahme stellt Norwegen da: Dort ist die durchschnittliche Lebensdauer um 1,7 Monate gestiegen.