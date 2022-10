Erste Warnstreiks in der Nacht auf den heutigen Samstag

Den Auftakt machten unter anderem: Metallerinnen und Metaller von thyssenkrupp Rasselstein in Andernach und in Hagen (NRW), Beschäftigte von ZF im Saarland und in Auerbach im Vogtland, Metallerinnen und Metaller von Clarios Varta GmbH in Hannover, von Bosch in Bamberg, RF 360 in München, Mahle-Behr in Neustadt an der Donau, ZF Siemens Healthineers in Kemnath, von Linde Material Handling (Werk IV) in Weilbach, von Kolbenschmidt und KS Huayu AluTech in Neckarsulm, von GKN Driveline in Kiel, Speira in Hamburg, Benteler Steel/Tube GmbH Dinslaken sowie von APT Monheim in Nordrhein-Westfalen.

In Bayern legten 1300 Beschäftigte die Arbeit nieder. Insgesamt haben sich über 1300 Beschäftigte an den Nachtaktionen beteiligt. Bei Bosch in Bamberg hat die komplette Nachtschicht mit 1000 Beschäftigten in allen Werkteilen die Arbeit vier Stunden früher beendet. Jetzt Warnstreiks, Urabstimmung, Vollstreik!