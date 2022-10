Liebe Kollegen von Daimler und Evobus, der Verein: Freunde der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz Sindelfingen e. V. (IAC), aktiv Beschäftigte im Mercedes-Werk Sindelfingen und Senioren, ist solidarisch mit Eurem Kampf um den Erhalt Eurer Arbeitsplätze.

Wir sind auch Funktionsträger in der IG Metall, und werden die Unterstützung für Euch in unseren Bereichen und Gremien diskutieren und dazu mobilisieren. Die Vertrauenskörperleitung des Standorts Sindelfingen hat Euch bereits im Juli die Solidarität ausgesprochen und Aktionen in den Werken zugesagt.

Es müssen Taten folgen, damit Euer Kampf auch unser Kampf ist. Ob Daimler Truck / Evobus oder wir Mercedes-Beschäftigten: Wir sehen uns als eine Belegschaft, organisiert in einer, unserer, IG Metall.

Auch der Mercedes-PKW-Vorstand hält trotz seiner Rekordgewinne an den Personalabbauplänen fest. Imperialistische Kriege und die Gefahr eines Weltkrieges sind für die Konzernspitzen scheinbar kein Problem. Nur die Kosten dafür sollen wir bezahlen. Deshalb fordern wir auch die volle Durchsetzung der 8 Prozent und einen notwendigen Lohnnachschlag.

Die Konzernteilung sollte uns nie darin hindern, gemeinsam zu kämpfen. Es geht um unsere Arbeitsplätze und die künftiger Generationen.

Gerade jetzt, in der Tarifrunde, ist der geeignete Zeitpunkt dafür, dass alle Metallerinnen und Metaller solidarisch handeln. Personalabbau ist überall im Gange.

ir senden Euch unsere tiefe Solidarität und werden Euch unterstützen. Ihr seid nicht alleine!

Wir IG-Metaller sind auch weltweit in der Internationalen Automobilarbeiterkoordination zusammengeschlossen und sagen:

Es gibt keine Konkurrenz zwischen Standorten und Konzernbelegschaften!

Die verschiedensten Krisen auf dem Globus haben ihre Ursache im kapitalistischem System!

Kampf um jeden Arbeitsplatz! Wir unterstützen uns gegenseitig!

Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Es gibt eine Alternative zum Kapitalismus - nehmen wir unsere Zukunft selbst in die Hand!

Die Millionäre und Milliardäre und ihre Parteien in den Regierungen brauchen uns - sonst rollt kein Fahrzeug vom Band - aber wir brauchen sie nicht!

Mit kollegialen Grüßen