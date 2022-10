Festlicher Weihnachtsmarkt rund um die Horster Mitte

In diesem Jahr wird er am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende, also vom 2. bis 4. Dezember, vom 9. bis 11. Dezember und vom 16. bis 18. Dezember stattfinden. Die Öffnungszeiten am Freitag sind von 18 Uhr bis 21 Uhr. Samstags ist der Weihnachtsmarkt von 14 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Sonntag sind die Öffnungszeiten von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Das Angebot kann sich auch an diesem Jahr wieder sehen lassen: Es gibt feinen Glühwein, leckeres Essen, weihnachtliche Geschenke und schönes Kunsthandwerk, süße Köstlichkeiten und Wein vom Winzer.

Abwechslungsreiches Programm für jung und alt

Auch 2022 kann sich das Programm des Weihnachtsmarkts wieder sehen lassen. Für das Wochenende 2. bis 4. Dezember sieht es wie folgt aus: Am Freitag wird der Weihnachtsmarkt um 18 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr gibt es den beliebten Bingo-Abend. Am Samstag öffnet der Geschenkebasar von 14 Uhr bis 18 Uhr seine Pforten. Ab 15 Uhr gibt es das Angebot für Kinder: Lebkuchen-Häuser basteln. Es kostet 1,50 Euro. Ab 19 Uhr wird es wieder die beliebte Weinprobe mit Winzern und Liederabend geben. Die Kosten betragen hier 10 Euro. Am Sonntag öffnet erneut der Geschenkebasar. Diesmal in der Zeit von 10 Uhr bis 17Uhr. Von 12 Uhr bis 15 Uhr steht das festliche Gänseessen auf dem Programm. Ab 15 Uhr gibt es attraktive Reiseangebote von People to People: Café Mallorca ist angesagt.

Für das Wochenende 9. bis 11. Dezember steht folgendes auf dem Programm: Am Freitag heißt es ab 19 Uhr: „1000 Feuer für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz – mit Liedern vom Ruhrchor.“ Am Samstag gibt es ab 15 Uhr einen Bauernmarkt mit deftigem Essen vom Hof und Veranstaltung. Am 19 Uhr findet das Winterkonzert des Jugendverbands REBELL statt. Der Eintritt beträgt 3 / 5 / 8 Euro. Am Sonntag findet von 10 Uhr bis 17 Uhr der Winterflohmarkt statt. Um 11 Uhr heißt es: „Café Tunis - Leckeres und Berichte von der Weltfrauenkonferenz. Um 15 Uhr findet die Internationale Nikolausfeier von MLPD, vom Jugendverband REBELL und von der Kinderorganisation ROTFÜCHSE für Kinder statt. Die Kosten pro Kind betragen 1,50 Euro.

Das Wochenende 16. bis 18. Dezember sieht folgendes Programm: Am Samstag findet um 15 Uhr das „Rudelsingen“ statt. Um 19 Uhr wird es einen Willi-Dickhut-Abend geben. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen zünftigen Frühschoppen mit Skat-Runde - auch für Einsteiger. Ab 11 Uhr heißt es für Kinder: Rotfuchsanhänger basteln für den Weihnachtsbaum.

Die Veranstalter achten genau auf den Corona-Schutz, entsprechend der aktuellen Lage.

Standanmeldungen nimmt Aurora Rrustja entgegen: E-Mail: Kultursaal@vvv-horstermitte.de, Tel.: 0157 5016 7908.

Hier gibt es den Flyer