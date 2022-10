Frauen protestieren gegen die Ausweisung von Studentinnen

Eine Erklärung des Ministeriums bestätigte am Sonntag, dass mehrere Frauen wegen Verstoßes gegen die Universitätsordnung aus dem Wohnheim entfernt worden seien.

Eine große Gruppe von Aktivistinnen veranstaltete am Dienstag in der afghanischen Hauptstadt eine Protestkundgebung gegen die Vertreibung Dutzender Studentinnen aus einem Wohnheim der Universität Kabul durch die Taliban-Behörden.

Die Demonstranten, darunter auch Studenten, versammelten sich vor dem Universitätscampus und riefen: „Bildung ist unsere rote Linie“ und „Schweigen ist Verrat“.

Teilnehmer der Kundgebung beschuldigten das von den islamistischen Taliban geführte Ministerium für Hochschulbildung, in den vergangenen Tagen mindestens 40 Studentinnen von der Schule, einer der ältesten und angesehensten Institutionen des Landes, vertrieben zu haben.

Eine Erklärung des Ministeriums bestätigte am Sonntag, dass mehrere Frauen wegen Verstoßes gegen die Universitätsvorschriften aus dem Wohnheim entfernt worden waren, teilte jedoch keine weiteren Einzelheiten mit.

„Die Schüler wurden dafür bestraft, dass sie an einer Protestkundgebung gegen den Angriff auf das Kaaj-Bildungszentrum teilgenommen haben“, sagte Lilia Baseem, die an der Kundgebung am Dienstag teilnahm, gegenüber VOA.

Sie verwies auf den Selbstmordanschlag vom 30. September auf eine Privatschule in einem westlichen Viertel Kabuls, bei dem 53 Menschen getötet wurden, darunter 46 Mädchen und Frauen. Weitere 110 Menschen, hauptsächlich Frauen, wurden verletzt.

Das Gemetzel empörte Aktivistinnen und Studentinnen, die kurz nach dem Angriff in mehreren Großstädten, darunter Kabul, auf die Straße gegangen waren, um es zu verurteilen und Gerechtigkeit für die Opfer zu fordern.

Die Taliban sagten, dass eine Untersuchung im Gange sei, aber die islamistischen Herrscher haben ihr Ergebnis noch nicht mitgeteilt und keine Gruppe hat die Verantwortung übernommen.

Die Taliban gewannen im August 2021 die Kontrolle über Afghanistan zurück und bildeten anschließend eine Übergangsverwaltung nur für Männer, um das vom Krieg zerrüttete Land zu regieren. ...

Die kompromisslose Gruppe hat Frauen, seit sie an die Macht gekommen ist, eine Reihe von Einschränkungen auferlegt, die ihren Zugang zu Arbeit und Bildung einschränken. Die meisten weiblichen Angestellten des öffentlichen Sektors wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben, und Journalistinnen müssen mit einer Gesichtsbedeckung im Fernsehen auftreten.

Während öffentliche und private Universitäten im ganzen Land Frauen in einem streng nach Geschlechtern getrennten Bildungssystem offenstehen, haben die Taliban entgegen ihren öffentlichen Zusagen Teenagermädchen in den Klassen sieben bis zwölf vom Schulbesuch ausgeschlossen.

Die Gruppe verzichtete auf wiederholte Zusagen, das Verbot im März aufzuheben. Die Rückverfolgung veranlasste den UN-Sicherheitsrat, Wochen später, die Auslandsreisebeschränkungen für zwei Taliban-Bildungsminister wieder einzuführen. Dutzende von Regierungsmitgliedern sind seit langem gezielten UN-Reisebeschränkungen und dem Einfrieren von Vermögenswerten ausgesetzt.

Die Demonstration am Dienstag findet einen Tag statt, nachdem der zurückgezogen lebende Taliban-Chef, Hibatullah Akhundzada, Nada Mohammad Nadeem zum neuen amtierenden Minister für Hochschulbildung ernannt hatte. Ein offizieller Grund dafü4r wurde nicht genannt. Nadeem hat Abdul Baqi Haqqani ersetzt, der zu den Ministern gehörte, die von den Vereinten Nationen von Reisen ins Ausland ausgeschlossen wurden.

Die internationale Gemeinschaft hat die Taliban-Herrscher beharrlich dazu gedrängt, Richtlinien und Praktiken rückgängig zu machen, die die Menschenrechte der Afghanen, insbesondere der Frauen und Mädchen, einschränken.

Die radikale Gruppe hat ihre Politik verteidigt und erklärt, sie stehe im Einklang mit der afghanischen Kultur und den islamischen Vorschriften.

Letzte Woche kündigten die Vereinigten Staaten eine neue Visabeschränkungspolitik als Strafe für derzeitige oder ehemalige Taliban-Führer und andere an, die „verantwortlich oder mitschuldig an der Unterdrückung“ afghanischer Frauen und Mädchen durch restriktive Politik und Gewalt sind. Washington forderte seine Verbündeten auf, diesem Beispiel zu folgen.

Die Taliban lehnten den Schritt der USA als Hindernis für die Entwicklung bilateraler Beziehungen ab.

Letzte Woche wiederholte Akhundzada in einer Audiobotschaft, offenbar als Reaktion auf neue US-Sanktionen, dass seine Regierung „bereit ist, sich mit der Welt im Rahmen der Scharia und der Interessen unseres Volkes zu engagieren“. Die Scharia ist ist das religiöse islamische Recht.

Er fügte hinzu, dass afghanische Gelehrte ungeachtet des ausländischen Drucks alle Gesetze, die in den letzten 20 Jahren von ehemaligen von den USA unterstützten Herrschern in Kabul eingeführt wurden, überprüfen, um sie mit der Scharia in Einklang zu bringen.

Taliban-Beamte sagten, ihr oberster Führer spreche zu einer Versammlung in der südlichen Stadt Kandahar, die als ideologisches Hauptquartier der Gruppe gilt.

Die Taliban-Regierung hat junge Mädchen in diesem Jahr auch daran gehindert, die Aufnahmeprüfungen für Universitäten in einer Vielzahl von Fächern abzulegen, darunter Bauingenieurwesen, Journalismus, Veterinärmedizin, Landwirtschaft und Geologie, da sie es für Frauen als schwierig erachtet, damit umzugehen.

Das Bildungssystem in Afghanistan hat sich verschlechtert, seit die Taliban vor mehr als einem Jahr an die Macht zurückgekehrt sind, was die Zukunft von Kindern, insbesondere von Mädchen, gefährdet, so der jüngste Bericht von Save the Children. „Die Mehrheit der Mädchen der Sekundarstufe – etwa 850.000 von 1,1 Millionen – besucht keinen Unterricht“, sagte die Organisation.