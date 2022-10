Frauen protestieren gegen die Ausweisung von Studentinnen und Bildungsbeschränkungen

Eine Erklärung des Ministeriums bestätigte am Sonntag, dass mehrere Frauen wegen Verstoßes gegen die Universitätsordnung aus dem Wohnheim entfernt worden seien.

Eine große Gruppe von Aktivistinnen veranstaltete am Dienstag in der afghanischen Hauptstadt eine Protestkundgebung gegen die Vertreibung Dutzender Studentinnen aus einem Wohnheim der Universität Kabul durch die Taliban-Behörden.

Die Demonstranten, darunter auch Studenten, versammelten sich vor dem Universitätscampus und riefen: „Bildung ist unsere rote Linie“ und „Schweigen ist Verrat“.

Teilnehmer der Kundgebung beschuldigten das von den islamistischen Taliban geführte Ministerium für Hochschulbildung, in den vergangenen Tagen mindestens 40 Studentinnen von der Schule, einer der ältesten und angesehensten Institutionen des Landes, vertrieben zu haben.

Eine Erklärung des Ministeriums bestätigte am Sonntag, dass mehrere Frauen wegen Verstoßes gegen die Universitätsvorschriften aus dem Wohnheim entfernt worden waren, teilte jedoch keine weiteren Einzelheiten mit.

„Die Schüler wurden dafür bestraft, dass sie an einer Protestkundgebung gegen den Angriff auf das Kaaj-Bildungszentrum teilgenommen haben“, sagte Lilia Baseem, die an der Kundgebung am Dienstag teilnahm, gegenüber Voice of America (VOA).

Sie verwies auf den Selbstmordanschlag vom 30. September auf eine Privatschule in einem westlichen Viertel Kabuls, bei dem 53 Menschen getötet wurden, darunter 46 Mädchen und Frauen. Weitere 110 Menschen, hauptsächlich Frauen, wurden verletzt.

