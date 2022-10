Regionalgruppe Niederrhein lädt zu einem Indienabend ein

Mit unserem Indienabend wollen wir das riesige Land und die Arbeiter- und Bauernbewegung in Indien vorstellen. Freunde, die aktuell das Land besucht haben, berichten aus erster Hand.

Indien steht weltweit an dritter Stelle der Steinkohleproduktion, an vierter Stelle der Eisen- und Manganerzförderung und an fünfter Stelle der Bauxit-Produktion.

Die Bergarbeiter sind das Rückgrat der Arbeiterbewegung in Indien. Sie standen mehrfach an vorderster Front erfolgreicher Generalstreiks und Massenkämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung - zusammen mit Millionen armer Bauern. Kumpel für AUF will zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz im August 2023 in Deutschland (Thüringen) eine Bergarbeiterdelegation aus Indien in Duisburg begrüßen und betreuen.

Wann und wo?

Die Veranstaltung findet am 27. Oktober im „Kulturiges“ im Ratskeller Hamborn,Duisburger Straße 213, 47166 Duisburg statt: Einlass: 18 Uhr, Beginn 18.30 Uhr. Während der Versammlung gibt es Bewirtschaftung durch die Gaststätte im Haus.

Corona-Schutz

Wir bitten die Teilnehmer auf Infektionsschutz (Masken, Abstand) zu achten

3. Internationale Bergarbeiterkonferenz