Gaspreise: Wo sie steigen - wo sie fallen

Einig sind sich die Analysten weitgehend darin, dass die Verbraucher nicht davon ausgehen können, dass die sinkenden Börsenpreise an sie weitergegeben werden. Sie raten ihnen, ein paar Tausend Euro für die Nachzahlungen im nächsten Jahr auf die Seite zu legen. Wovon sollen sich Arbeiterfamilien, Rentner und Arbeitslose mal eben "ein paar Tausend Euro" zur Seite legen, wenn sie für Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Bedarfs bereits 20 Prozent mehr ausgeben müssen? Unbedingt gehören die Montagsdemos gestärkt und der Widerstand gegen die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Massen!

Die hochschnellenden Preise im Energiebereich haben genau so wenig mit Mangel zu tun, wie die im Lebensmittelbereich. Beide haben sie ihre Ursache in der Spekulation. Hans R. Herren (Stiftung Biovision, Welternährungspreis 1995) führte im Mai am Beispiel des Getreidehandels aus: „Die Weltgemeinschaft hat eigentlich genug zu essen … . Der Preisanstieg in den vergangenen Wochen beruht zu großen Teilen auf Spekulation. ... Zum Beispiel kreiert man einen künstlichen Mangel, hält riesige Mengen an Getreide zurück, in der Hoffnung, dass der Preis steigt und man später teuer verkaufen kann.“ Der Getreidehandel wird zu 80 Prozent von vier Monopolen beherrscht, die damit eine ungeheure Macht haben.

„Die gigantische Aufblähung der Spekulation hat spätestens mit der Neuorganisation der internationalen Produktion eine dominierende Rolle in der Weltwirtschaft eingenommen. Sie ist zu einem notwendigen, das heißt allgemeingültigen Bestandteil der Maximalprofit erheischenden Kapitalverwertung geworden. In den letzten Jahren ist das spekulative Kapital geradezu explodiert“, so Stefan Engel in der von der MLPD herausgegebenen Broschüre "Bürgerliche politische Ökonomie vor dem Scherbenhaufen", Seite 26.

In der Spekulation kommt die Fäulnis und Dekadenz dieser Gesellschaftsordnung zum Ausdruck. Die Menschen, die heutzutage verhungern oder erfrieren, sind vom internationalen Finanzkapital ermordete Menschen. Die Menschheit drängt nach der revolutionären Überwindung des imperialistischen Weltsystems!

Literaturhinweis zur Rolle der Börse: Stefan Engel, Götterdämmerung, S 144 Die Rolle der Börse im Prozess der Internationalisierung des Kapitals