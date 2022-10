IG-Metall-Vertrauensleute-Kollegen Daimler Sindelfingen sind solidarisch

Alle neun anwesenden Vertrauensleute gaben ihre Unterschrift unter den angegebenen Text. Wer einen von uns angreift, greift jeden von uns an. Im Anlagen- und Betriebsmittelbau sind wir ja selbst von Arbeitsplatzvernichtung betroffen, Stück für Stück passiert das. Auch in Sindelfingen ist es notwendig sich dagegen zur Wehr zu setzen.

Der Kampf gegen die Arbeitsplatzvernichtung muss offensiver geführt werden, das geht nur mit gegenseitiger Solidarität. Keine Spaltung in Sparten, gerade weil Daimler oder auch Mercedes uns in zwei verschiedene Unternehmen gespalten hat, ist es notwendig, im Kampf dagegen zusammenzuhalten.

Jedem Kollegen ist klar: Wenn Daimler den Busrohbau nach Tschechien verlagert, ist der Rest nur eine Frage der Zeit.

Wir fordern: Kein Abschluss unter 8 Prozent und kein Abschluss ohne eine Rücknahme der Arbeitsplatzvernichtung. Die 8 Prozent natürlich auf zwölf Monate. Das haben wir bei der Solierklärung übersehen, aber das ist für uns, die wir unterschrieben haben, klar.

Solidaritätserklärung mit dem Kampf bei EvoBus Mannheim und Ulm

Wir neun IG-Metall-Vertrauensleute-Kollegen vom Betriebsmittel- und Anlagenbau haben von eurer erneuten Arbeitsniederlegung gegen die Vernichtung von rund 1600 Arbeitsplätzen, 1000 in Mannheim und 600 in Ulm, gehört. Es ist richtig, dass ihr euch dagegen zur Wehr setzt. Der Angriff läuft ja schon, seit im Juni die Verlagerung des Busrohbaus nach Tschechien verkündet wurde. Der Vorstand rückt von diesem Plan nicht ab. Das sind eure, aber auch die Arbeitsplätze kommender Generationen. Das kann nicht hingenommen werden. Wenn Daimler nach der Spaltung in verschiedene Sparten denkt, wir können nicht gemeinsam kämpfen, dann zeigen wir ihm das Gegenteil. Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat begonnen. Wir fordern: Kein Abschluss unter 8 Prozent und kein Abschluss ohne eine Rücknahme der Arbeitsplatzvernichtung.

Eure IG-Metall-Vertrauensleute-Kollegen Sindelfingen Center Betriebsmittel und Anlagenbau.