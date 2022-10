Internationalismus Live: Solidarität mit dem Arbeiter- und Volksaufstand im Iran

Im ersten Teil der Veranstaltung informierten Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD und Nosrat Taymoorzadeh von der Kommunistischen Partei Iran (online zugeschaltet) interessant und faktenreich. Und zwar sowohl über die Geschichte des Iran bzw. seiner revolutionären Bewegung als auch über die aktuellere Entwicklung.

Dabei waren viele Besucher überrascht über die starke Monopolisierung der Wirtschaft im Iran: 50 bis 80 Prozent der Wirtschaft werden von monopolistischen Konglomeraten dominiert. Sie werden beherrscht von der obersten Riege der religiösen Führer, den Spitzen des Militärs und weiteren Repräsentanten der Großbourgoisie.

Entgegen der verzerrten Berichterstattung in den bürgerlichen Medien hierzulande machte der Vortrag die Stärke der iranischen Arbeiterklasse deutlich - zahlenmäßig, aber auch in der Kampferfahrung. 30 Prozent der Iraner arbeiten unmittelbar in der Industrie, die Arbeiterklasse ist im Iran die Hauptkraft der Revolution. Iran ist aufgrund seiner Bodenschätze und der geostrategischen Lage ein wesentlicher Brennpunkt des Kampfes um imperialistische Macht- und Einflusssphären im Mittleren Osten. Veranschaulicht wurden die Berichte unter anderem mit Karten, die zum Beispiel die große Konzentration der Erdölraffinerien im Südwesten des Landes zeigten, und Videos der aktuellen Proteste.

Das Selbstbewusstsein und den großen Mut bis hin zur Todesverachtung, die die Massen im Iran über viele Jahre des Kampfes gewonnen haben, brachte eine Stimme aus dem Iran auf den Punkt: „Die Angst hat jetzt die Seiten gewechselt.“

Sehr deutlich wurde, wie sich im Iran seit 2017 ein Gärungsprozess in der Arbeiterklasse und unter den Volksmassen entwickelte und die revolutionäre Gärung mittlerweile auf eine revolutionäre Krise zusteuert. Angesichts der faschistischen Diktatur im Iran ist ein entschiedener Kampf einer antifaschistischen Volksfront unter Führung der Arbeiterklasse notwendig, mit sozialistischer Perspektive. Dazu muss der revolutionäre Parteiaufbau gestärkt werden. Berichtet wurde, dass die iranischen Genossen an einer Einheitsfront aller Revolutionäre und revolutionären Organisationen im Iran arbeiten. Lebendig wurde der mutige Kampf der Frauen im Iran gegen die faschistische Diktatur und für ihre Befreiung.

Sehr bewegend waren auch die Erinnerungen der iranischen Genossen an den Sturz des Schah 1979, mit dem sich viele Hoffnungen verbanden, die dann im Blut ertränkt wurden. Allein von der KP Iran wurden in der Folge 2.000 Genossinnen und Genossen ermordet.

In der anschließenden Diskussion, an der sich auch mehrere iranische Genossen beteiligten, wurde besprochen, dass es natürlich notwendig ist, sich an aktuellen Protesten zu beteiligen – dabei aber klare Kante gegen die organisierten faschistischen Schah-Anhänger gezeigt werden muss! Auch die notwendige Attacke gegen die heuchlerische Politik der Bundesregierung, die weiterhin diplomatische Beziehungen mit dem Iran unterhält, wurde unterstrichen.

Der Arbeiter- und Volksaufstand im Iran hat angesichts der dramatischen Weltlage und der internationalen Tendenz zu gesamtgesellschaftlichen Krisen eine besondere Bedeutung – sie ist für die ganze internationale revolutionäre und Arbeiterbewegung von Bedeutung. Der Vorschlag einer internationalen Solidaritätskampagne, fand breite Zustimmung. Die Veranstaltung verabschiedete einstimmig eine Solidaritätserklärung mit Erdölarbeitern für die Freilassung aller politischer Gefangenen. Es wurden fast 570 Euro Spenden gesammelt. 20 Buchpakete mit der gesamten auf Farsi übersetzten Literatur der MLPD wurden verkauft, darunter erstmals der REVOLUTIONÄE WEG 10 „Einige Grundfragen im Parteiaufbau“. Er ist für 6 Euro als Stick bzw. CD ab sofort beim Verlag Neuer Weg erhältlich.