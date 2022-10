Kernphysiker entschieden gegen Atomprogramm

Am morgigen Freitag, dem 28. Oktober, laden die Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland (ATIF) und die Tageszeitung „Junge Welt“ in Kooperation mit dem Jugend- und Kulturverein Duisburg e. V. und der Roten Hilfe e. V. zu einer interessanten Diskussionsveranstaltung nach Duisburg ein. Unter dem Motto „‘Heißer Herbst‘ – Wirtschaftskrieg, Armut und faschistische Mobilmachung“ werden die Referentinnen und Referenten Nick Brauns (Redakteur für Innenpolitik der Tageszeitung Junge Welt), Gizem Kockaya (Rote Hilfe e. V.) sowie Sevki Kaya (ATIF – Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland) miteinander und mit den Anwesenden diskutieren.

Die Veranstaltung findet am 28. Oktober um 18 Uhr im Internationalen Zentrum IZ, Flachsmarkt 15, 47051 Duisburg statt.