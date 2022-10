Klarheit über China statt Stochern im Nebel

Aktuell wird im Buch von Stefan Engel: “Die Krise der bürgerlichen Ideologie und der Opportunismus“ in einem Kapitel u.a. „Die weltanschauliche Grundlage des chinesischen Sozialimperialismus“ wissenschaftlich nachgewiesen. Eingangs heißt es dazu:

„Nach dem Tod Mao Zedongs am 9. September 1976 wurde auch in China ein bürokratischer staatsmonopolistischer Kapitalismus neuen Typs errichtet. Unter der Flagge eines angeblichen 'Sozialismus chinesischer Prägung' entwickelte sich China in rasantem Tempo zu einem sozialimperialistischen Land – sozialistisch in Worten, imperialistisch in der Tat. China stieg zur wirtschaftlichen Supermacht auf. In Konkurrenz mit der nach wie vor führenden imperialistischen Supermacht USA strebt China danach, auch auf politischem und militärischem Gebiet die führende Macht zu werden“ (S. 134).

Eine spannende und tiefgehende Lektüre zu den Hintergründen, der daraus erwachsenden Gefahren für den Weltfrieden und zur hoffnungsvollen, bereits in Angriff genommenen, wenn auch komplizierten Aufgabe, in China eine neue marxistisch-leninistische Partei aufzubauen.