"Midterm Elections" in den USA - Bei uns sprechen die Revolutionäre

Auf fast allen Kanälen und in allen Blättern dürfen sich bürgerliche "USA-Experten" und Politologen über die Situation auslassen und sind dabei von den Massen in den USA meist so weit weg, wie der Mond von der Erde.

Anders Rote Fahne TV: Wir hatten das Glück anlässlich des festlichen 40. Geburtstags der MLPD Andy Koch von der Freedom Road Socialist Organisation (FRSO) interviewen zu können. Der Revolutionär aus den USA gab Einblicke aus erster Hand. (Mehr zu den Zwischenwahlen in den USA gibt es hier.)

