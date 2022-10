Monas grüner Entfesselungszirkus

Sie eröffnete am 10. August den 14. Branchentag Windenergie NRW unter anderem mit: “Für die Landesregierung ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien der Schlüssel zu mehr Klimaschutz, zur wirtschaftlichen Modernisierung unseres Landes und die grundlegende Voraussetzung für eine bezahlbare, sichere und unabhängige Energieversorgung. Deshalb müssen wir insbesondere auch den Windkraft-Ausbau massiv beschleunigen, uns auf Bundes- und Landesebene politischer Fesseln entledigen und die Energiewende vor Ort in den Kommunen und bei den Bürgerinnen und Bürgern verankern.“ (Windkraft-Journal).

Mona Neubaur ist eine wahre Entfesselungskünstlerin, vor allem was die „Fesseln“ ihrer Versprechungen an ernsthafte Umweltschützerinnen und -schützer betrifft. Aktuelle Entfesselung: Mehrere der noch laufenden acht Windräder, die am Braunkohleabbaugebiet Garzweiler, Nähe Erkelenz, 2001 errichtet wurden, sollen nun im nächsten Jahr für den Kohleabbau weichen. Schon vergangene Woche war eines der Windräder, zurückgebaut worden, das heißt: es ist RWE zum Opfer gefallen. (ZDF-Text, 24.10.2022).

Der Beifall von RWE ist Mona auch hierbei wieder sicher. Setzt Artistin Neubaur doch vor allem darauf, dass sich kein aktiver Widerstand gegen die Profitwirtschaft, als Hauptverursacher des sich beschleunigenden Umschlags in die globale Umweltkastrophe, entwickelt. Die Aktivisten die für den Erhalt des Dorfs Lützerath kämpfen und sich selbst keine Fesseln anlegen, lassen grüßen.

Wie treffend ist heute auf die Profitwirtschaft und ihren politischen Artisten die Aussage des britischen Naturforschers Charles Darwin (1809 – 1882): „Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.“

All das ein Grund mehr, breit zu mobilisieren und sich aktiv am 12. November 2022 am Umweltkampftag zu beteiligen, und diesen als weltweiten, gemeinsamen Aktionstag durchführen.