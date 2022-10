Nächstes Titelthema zum internationalen Umweltaktionstag

Das nächste Rote Fahne Magazin 23/2022, das am 11. November erscheint, wird anlässlich des ICOR-Umweltkampftags am 12. November ein umweltpolitisches Titelthema behandeln. Im Fokus wird unter anderem der umweltpolitische Rollback der imperialistischen Regierungen zugunsten ihrer Weltkriegsvorbereitung stehen. Auch die 27. UN-Weltklimakonferenz vom 6. bis 18. November in Ägypten wird mit im Zeichen dieser Entwicklung stehen. Die Redaktion freut sich auf interessante Zuschriften, Meinungen und Korrespondenzen dazu. Insbesondere zu Diskussionen darüber am Arbeitsplatz und im Wohngebiet, über Aktivitäten der Umweltgruppen der MLPD oder auch der überparteilichen Umweltgewerkschaft.