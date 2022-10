Heute Abend in Köln

Revolutionäre Gärung im Iran – Die Arbeiterklasse ist das Herz des Volksaufstands gegen das faschistische Mullah-Regime

Wie sich auf der Großdemonstration gegen das faschistische Regime im Iran am vergangenen Samstag in Berlin gezeigt hat, ist die Suche nach Klarheit – und auch das Interesse am Sozialismus – bei den Massen groß. Um Beides geht es heute Abend, 24. Oktober, um 18 Uhr, auf der Veranstaltung der MLPD aus der Reihe Internationalismus Live „Revolutionäre Gärung im Iran – Die Arbeiterklasse ist das Herz des Volksaufstands gegen das faschistische Mullah-Regime“ in Köln-Mülheim.

Von Rote Fahne Redaktion