Video ist online

Konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer von Rote Fahne TV schon erste Eindrücke von der Veranstaltung im Video "Demo 22.10. in Berlin / Internationalismus Live 24.10. in Köln Solidarität mit den Massenkämpfen im Iran" erleben, so haben sie jetzt die Möglichkeit, die Eingangsreferate von Nosrat Taymoorzadeh von der Kommunistischen Partei Iran und von Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD zu erleben.

Die Redaktion wünscht viel Vergnügen.

Hier kann das Video "Demo 22.10. in Berlin / Internationalismus Live 24.10. in Köln Solidarität mit den Massenkämpfen im Iran" angesehen werden.

Hier kann das Video "Internationalismus Live: 'Revolutionäre Gärung im Iran – Die Arbeiterklasse ist das Herz des Volksaufstands gegen das faschistische Mullah-Regime"“ angesehen werden