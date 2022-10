Warum kauft Elon Musk Twitter?

Hat hier der reichste Mann der Welt, der außer bei Tesla und Space X an 11 weiteren Unternehmen beteiligt ist, das Hobby „Unternehmen sammeln“ entdeckt?

Schaut man genauer hin, fällt auf, worum es hier wohl wirklich geht. Twitter ist unter den großen „Sozialen Netzwerken“ neben Facebook oder Instagram das mit den wenigsten Nutzern. Aber es wird sehr stark von Journalisten rund um die Welt genutzt und ist inzwischen neben den großen Nachrichtenagenturen wie Reuters, AP oder DPA eine der wichtigsten Quellen für das, was die bürgerliche Presse verbreitet. Man mag sich noch an die Zeiten erinnern, als die Twitter-Ergüsse des Donald Trump fast täglich in den Nachrichten zu hören waren.

Das Management von Twitter wollte jedoch die Welle der Fake News eindämmen und löschte u.a. Trumps Twitter Profil. Das hat Elon Musk schon damals „moralisch falsch und einfach nur dumm" genannt (1). Er will nicht nur Trump wieder zulassen. Er hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass jetzt bei Twitter wieder „die Prinzipien der freien Meinungsäußerung“ (2) gelten sollen – will heißen, dass es keine Moderation mehr geben soll, die die Verbreitung von Lügen einschränken soll. Damit wird jedem reaktionären und faschistischen Lügner Tür und Tor geöffnet, in der Presse zu landen. Einer seiner ersten Schritte war deshalb, fast die gesamte Führungsriege des bisherigen Twitter Managements zu entlassen.

Da aber selbst ein Elon Musk keine 44 Milliarden Dollar in der Portokasse hat, standen ihm namhafte Unterstützer finanziell zur Seite. So schossen Großbanken wie Morgan Stanley, Mizuho, Barclays und Société Générale rund 13 Milliarden Dollar dazu. Die Tagesschau schreibt außerdem: „Eine Milliarde US-Dollar stammen von dem vermögenden US-Geschäftsmann Larry Ellison, der den Softwareriesen Oracle mitgründete. Auch der staatliche Investitionsfonds des Emirats Katars beteiligt sich.“(1). Ellison hatte sich bereits als reaktionärer Befürworter von Überwachungsmethoden des Geheimdienstes NSA einen Namen gemacht. Das heißt, hinter dem Twitter-Kauf steckt eine Illustere Gesellschaft von Vertretern des allein herrschenden Internationalen Finanzkapitals in trauter Einheit mit führenden Reaktionären der Welt.

Das bedeutet eine neue Stufe der noch direkteren Unterordnung der bürgerlichen Presse und bürgerlicher Medien unter die Interessen des Internationalen Finanzkapitals, als es bisher schon der Fall war.

Zur weiteren Vertiefung der Rolle der bürgerliche Presse empfehlen wir in dem Buch "Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution" von Stefan Engel, das Kapitel „Weltmarktbeherrschende Medienkonzerne als ideologisch-politische Machtzentren“ S. 295 ff