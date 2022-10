Wirtschaft

Was ist eigentlich eine Rezession?

„Uns droht eine Rezession, die weit ins Jahr 2023 hinein reicht.“ So hört und liest man in letzter Zeit in den Nachrichten und Printmedien der bürgerlichen Massenmedien. Aber, was ist das eigentlich? Nach der Definition der bürgerlichen Ökonomen spricht man von einer Rezession, wenn das Bruttoinlandsprodukt eines Landes zwei Quartale in Folge negativ ist. Das wird in den nächsten Quartalen passieren.

Korrespondenz aus Hannover