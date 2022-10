„Wasserstoffdrehscheibe“ Wilhelmshaven

Treffend stellte Stefan Engel in dem Buch „Katastrophenalarm – Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“ bereits 2014 fest: „... Die erneuerbaren Energien werden in erster Linie gefördert, damit die Energiekonzerne weiter Maximalprofite erzielen können. Sie forcieren vor allem zentralisierte Groß- und Megaprojekte, die im Sinn des Umweltschutzes oftmals kontraproduktiv sind. … Statt die alternative Energie vor allem dezentral in kleineren Einheiten zu produzieren.“ (Seite 234)



Heute, sieben Jahre später, erleben wir dies mit der Wasserstofftechnologie vor unserer Haustür.

Drei Großprojekte sind in Planung:

„Wasserstoffakteure“ aus dem nordwestlichen Niedersachsen gründeten im diesjährigen November das Wasserstoffnetzwerk „IH2K“ (in Anlehnung an die Industrie- und Handelskammer IHK), unter anderem um Wasserstoff in den Salzkavernen Etzel einzulagern.

Der Oldenburger Energiekonzern EWE, der Stromnetzbetreiber Tennet, der Gasnetzbetreiber Gasunie und Tyssengas vereinbarten eine Kooperation für Großprojekte, um „die Wasserstoff-Technologie über die gesamte Wertschöpfungskette in das Energiesystem zu integrieren. Das beginnt bei der Wasserstofferzeugung und geht über die Speicherung (unter anderem Huntdorf/Wesermarsch) und den Transport bis hin zur Nutzung in der Industrie und im Transportbereich.“¹ Bereits 2018 hatten Gasunie, Tennet und Thyssengas den Bau eines Elektrolyseurs (100 MW-Klasse), für die industrielle Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbarer Energie, angekündigt. Dieser soll bei Diele (Kreis Leer) gebaut werden. Name: „Element Eins“. Unter anderem will der Stahlriese Arcelor-Mittal in Bremen mithilfe von Wasserstoff Stahl produzieren. Allein für das in die Kooperation eingehenden EWE-Projekt mit dem wohlklingenden Namen „Clean Hydrogen Coastline“ (Sauberer Wasserstoff Küstenlinie) sollen bis zu 1,3 Mrd. Euro investiert werden.

Den Traum von einer „Energiedrehscheibe 2.0“ soll unter anderem ab 2027 das Wasserstoffterminal der Firma TES (Tree Energy Solutions GmbH), eine Tochter des belgischen AtlasInvest, verwirklichen. Geplant ist, „grünen“ Wasserstoff, produziert in sonnenreichen Teilen der Welt, nach Wilhelmshaven zu verschiffen. Da – wie es so entlarvend in der Wilhelmshavener Zeitung hieß – „Wasserstoff noch nicht kosteneffizient transportiert werden kann“, soll der Wasserstoff vor der Verschiffung mit Kohlendioxid zu Methangas (2H2 + CO2 → CH4 + O2) umgewandelt werden. Hier wird er dann wieder zu Wasserstoff umgewandelt und das anfallende CO2 wird zurückgeschifft. 2,7 Mrd. Euro sollen investiert und Hunderte Arbeitsplätze sollen geschaffen werden – so die Versprechungen. ...

