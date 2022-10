"Weltschmerz"

Anastasis aus Duisburg, eine der "dienstältesten" Punk-Bands Deutschlands, die am ersten Abend des 20. Internationalen Pfingstjugendtreffens in Gelsenkirchen auf der Konzertbühne zu begeistern wussten, haben den folgenden Song in den 1980er-Jahren geschrieben. Er hat in einer Zeit, in der die imperialistischen Kriegstreiber ihre Widersprüche bis hin zur akuten Gefahr eines atomar geführten Dritten Weltkriegs zuspitzen, nichts von seiner Aktualität verloren.