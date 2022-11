Berichterstattung zur 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunesien

Die Rote Fahne Redaktion bittet alle Korrespondentinnen und Korrespondenten, uns zeitnah Korrespondenzen und schöne Bilder sowie Videos von den Aktivitäten, die in eurer Stadt und bzw. oder Region zum Umweltkampftag am 12. November stattfinden, zukommen zu lassen. Bitte schickt alles - wenn möglich noch am selben Tag bzw. am 13. November bis 11 Uhr - an die E-Mail redaktion@rf-news.de.