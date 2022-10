Deux-Sèvres: Protest gegen Agrarpolitik der Regierung

Am 28. Oktober beteiligten sich 15.000 vor allem junge Menschen an der jährlichen Klima-Demonstration in Tel Aviv. Der "People's Climate March" findet seit 2015 statt, immer vor der jährlichen Klimakonferenz der UNO. Er wurde dieses Jahr bewusst etwas früher angesetzt, weil sich Israel im Wahlkampf befindet, in 5 Tagen ist die Neuwahl der Knesset. An Demo nahmen 2015 rund 500 Menschen, letztes Jahr waren es 10.000. Organisiert wir die Demo von einem breiten Bündnis an Umweltorganisationen. Im Wahlkampf spielt die Umweltkrise kaum eine Rolle.