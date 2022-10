IG Metall Tarifrunde / Hella in Recklinghausen

Die Hallen waren leer

Die Kolleginnen und Kollegen der Nachtschicht bei Hella in Recklinghausen erfuhren am 30. Oktober als erstes durch die MLPD, dass von 23 Uhr bis 1 Uhr der erste Warnstreik in der Tarifrunde angesagt ist.

Korrespondenz aus Recklinghausen