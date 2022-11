Faschistin Meloni: Ist das ihr "Beitrag zur europäischen Wertegemeinschaft"?

Der Begriff ist schon eine Frechheit, weil die reaktionären Regierungen in den letzten Jahren schlichtweg alle Migranten, die Grenzen nach Europa überqueren, als illegal erklärt haben.

In der Folge liegen vier Schiffe der Seenotrettung vor Italien und dürfen nicht anlanden. Einem deutschen Seenot-Rettungsschiff wurde lediglich genehmigt, ganz kurz in Catania anzulanden, damit Ärzte das Schiff betreten können, um Schwangere und kleine Kinder zu untersuchen - danach wird das Schiff wieder auf offene See geschickt.

Ist es das, was der französische Präsident Emmanuel Macron meinte, als er von Meloni einen Beitrag zur europäischen Wertegemeinschaft einforderte?