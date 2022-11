Flüchtlinge aus dem Lager Kara Tepe berichten

Endlich haben wir es geschafft. Jeden Tag fährt ein Bus vom Camp aus, um Schülerinnen und Schüler zu öffentlichen Schulen zu fahren. Unsere Freiwilligen verteilen jeden Morgen etwas Obst an jeden Schüler und an jede Schülerin.

In der Mobile Academy haben wir Reparaturen, Reinigung, Einwinterung neuer Geräte und von Materialien abgeschlossen. Demnächst öffnen wir wieder nur für Frauenaktivitäten.

Stand by me Lesvos glaubt, dass Recycling nützliche Ergebnisse haben muss. Nur alte Plastikflaschen zu sammeln ist zu wenig. Das Problem ist, dass Lesbos weit entfernt von Recyclingfabriken in Athen liegt. Entsprechend hoch sind die Kosten für den Transport von Kunststoff. Wir glauben, dass Plastik kein Müll ist und mehrfach verwendet werden kann und muss. In der Werkstatt, die von Männern geführt wird und die wir gemeinsam hier im Camp mit unseren Partnern führen, haben wir mit einfachen Maschinen die Produktion von Kunststoffplatten begonnen.

Lesbos wurde von großen Organisationen und großen Spendern im Stich gelassen, aber Stand by me Lesvos wird von einfachen Menschen aus ganz Europa unterstützt, die an unsere Arbeit glauben. Solange sie uns unterstützen, ist es unsere Pflicht, unsere Aktivitäten im Lager fortzusetzen. Deshalb möchten wir uns bei den Frauen der deutschen Organisation Courage für die Sammlung von neuer und sauberer Unterwäsche und bei allen Spendern für die Maschinen, Werkzeuge und Materialien für das Nagellabor der Mobile Academy bedanken.