Gefahr eines faschistischen Militärputsches

Am Montag gingen Hunderte Studierende der Dalhousie-Universität in Halifax am Mittag auf die Straße, um ihre Unterstützung für den Streik des Personals der Universität zu unterstreichen. Seit dem 19. Oktober streiken 1500 Beschäftigte der Universität, darunter Tutoren - akademisches Personal in Teilzeit - die in der Lehre und in den Laboren der Universität arbeiten. Die Gewerkschaft CUPE erklärt, ihre Einkommen lägen deutlich unter denen der anderen kanadischen Forschungsuniversitäten. Angesichts der deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten in der kanadischen Provinz Nova Scotia sei eine deutliche Lohnerhöhung notwendig.