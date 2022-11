Gelungene Nachfeier zum 40. MLPD-Geburtstag in Rostock

14 interessierte Menschen kamen aus Rostock, Schwerin, Wismar - und ein Gast aus den USA. Ein ansprechender Rahmen mit einem vielfältigen Mitbringbuffet, herbstlichem Raumschmuck und einem Anstoßen auf die Jubiläen zu Beginn: 40. Geburtstag und 30 Jahre systematischer Parteiaufbau in Mecklenburg-Vorpommer. Im Mittelpunkt stand das Video der Geburtstagsaktivitäten in Gelsenkirchen. Genossen, die dabei waren, ergänzten das mit ihren persönlichen Eindrücken, Erfahrungen und Erfolgen; zusammen mit einem neuen Parteimitglied, das wir in Gelsenkirchen gewannen.

Allen gemeinsam war der Stolz auf die Partei mit ihrer Geschichte, ihren sich ausweitenden Tätigkeitsfeldern und der Fähigkeit, solch ein Fest auf die Beine zu stellen. Die Partei als Gesamtkunstwerk, die sich von Antikommunismus und gesellschaftlicher Krisendepression nicht unterkriegen lässt, sondern konsequent den Weg zum Sozialismus geht. Auch einzelne Kritiken an der Organisation des vielfältigen Programms kamen zu Sprache. All das zeigt: Die MLPD ist eine lebendige Partei. Die Gespräche drehten sich dann auch mit einem Genossen der Gruppe „Letzte Generation“ weiter um grundlegende Fragen des Umweltkampfs in Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die Kriegspolitik. Es wurde deutlich: Gemeinsam kämpfen und voneinander lernen, aber auch sich solidarisch um Grundfragen des Kampfs auseinandersetzen - das war das Geheimnis eines gelungenen Nachmittags!