Glückwunsch zu den Feierlichkeiten zu 40 Jahre MLPD

Mit diesem Brief beglückwünsche ich euch von Herzen für die Feierlichkeiten zu „40 Jahre MLPD“, an denen ich während der drei Tagen im August teilgenommen habe. Ein sehr mitreißendes kommunistisches Fest, in jeder Hinsicht gut organisiert, bei dem man viel lernen und Erfahrungen austauschen konnte. Auch die ganze Logistik (Unterbringung, gute Verpflegung), die von den Genossen der MLPD gewährleistet wurde, war beachtlich.

Das Fest war geprägt von einer hohen Qualität der Diskussionen und des politischen Austauschs entlang der Erfahrung von jedem einzelnen. Ein Fest, und das ist mir wichtig zu betonen, in dessen Rahmen die Verbindungen der MLPD mit den Werktätigen und ihre Verwurzelung im Arbeitermilieu deutlich wurde. Dafür stehen ihre Mitglieder und dafür steht ihr Einsatz für das Gelingen des Festes (Sicherheit, Verpflegung, Übersetzungen, Diskussionsführung). Ich lade deshalb alle marxistisch-leninistischen Kommunisten der ganzen Welt ein, sich für die Arbeit der MLPD und der internationalen Koordinierung zu interessieren. Die ICOR bedeutet eine riesige Hoffnung für die Zukunft und die Erneuerung der internationalen revolutionären Bewegung. Wir sehen uns bald wieder - in den Kämpfen und bei den LLL-Feierlichkeiten¹!