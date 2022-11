Nach tragischem Hirntod einer Radfahrerin in Berlin

Hetzkampagne gegen Klima-Proteste

Am 31. Oktober wurde in Berlin eine Radfahrerin tragisch von einem Betonmischer überrollt. Jetzt ergießt sich in den bürgerlichen Medien eine Hetzkampagne, nach der eine Protestaktion von Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ für ihren Tod verantwortlich gewesen sei. Angeblich hätte die Aktion der Aktivistinnen und Aktivisten für einen Stau gesorgt, wodurch der Rettungswagen verspätet eingetroffen sei.

Korrespondenz aus Herne