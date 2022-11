Interessant: Die Ukraine damals und heute

Die heutige Darstellung der Ukraine in den deutschen Massenmedien ist die eines demokratischen Systems, dass gegen die Diktatur des russischen Präsidenten Wladimir Putin geschützt werden müsse. Dass in der Ukraine - wie auch in Russland - Oligarchen die Macht in Händen halten und dass das Land früher schon hochkorrupt war - und immer noch ist - dazu hört man in besagten Medien kaum etwas bis gar nichts. Das war einmal anders: Wer sich erinnern möchte, dem sei diese Ausgabe von "Die Anstalt" an Herz gelegt, die am 11. März 2014 im ZDF lief.