1. November

Internationaler Welt-Kobanê-Tag

Zum achten Mal jährt sich der internationale Welt-Kobanê-Tag am 1. November. Nach dem Überfall durch islamistisch-faschistische Truppen des IS (Islamischer Staat) gelang es durch heldenhaften Kampf - verbunden mit beispielloser internationaler Solidarität - am 26. Januar 2015 Kobanê zu befreien.

Von hodo