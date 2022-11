Keine Bebauung des Kornmarkts!

Am kommenden Samstag, 5. November, um 11 Uhr, findet wieder die Demonstration auf dem Kornmarkt in Witten für eine vollständige Begrünung und gegen eine Bebauung des Kornmarkts statt. Alle interessierten Wittenerinnen und Wittener sind zur Teilnahme aufgerufen. Die Umwandlung des Kornmarkts in eine grüne Oase wird aus umweltpolitischer Sicht immer wichtiger. Gleichzeitig wird durch die zunehmenden Dürreperioden der Aufwand für eine nachhaltige Begrünung immer größer. Die Bedingungen für ein ungestörtes Wachstum von Sträuchern und Bäumen verschlechtern sich Jahr für Jahr. Eine Woche später, am 12. November, findet ein weltweiter Aktionstag, anlässlich der 27. Weltklimakonferenz in Sharm El Sheikh / Ägypten statt, die vom 7. bis 18. November laufen wird. Auf der Demo am 5. November wollen wir deshalb auch beraten, was wir in Witten zu diesem Aktionstag in unserer Stadt beitragen können.