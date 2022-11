Massenentlassungen im Goldbergbau geplant

Sie hielten durch, ohne einen Cent Verdienst - „No work – no pay“ - und erkämpften so eine deutliche Lohnerhöhung.

Jetzt schlägt der Konzern zurück und kündigt die Entlassung von knapp 2000 Bergleuten und 465 Leiharbeitern an. Zwei Zechen (Beatrix 4 in Free State und Kloof 1 in Gauteng) seien wegen der hohen Kosten nicht mehr rentabel.

Die Gewerkschaft NUM meint, dass auf der Zeche Beatrix 4 in Zukunft Uran gefördert werden soll - mit Leiharbeitern. Sibanye hatte bereits sein Interesse an der Uranförderung geäußert. Uran würde im Rahmen der Abkehr von der Kohle zukünftig stärker nachgefragt werden.