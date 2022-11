„Rest in Power“

Wir konnten Mouhamed würdig gedenken, gemeinsam die Solidarität feiern, und wir konnten fast 900 Euro Erlös an das Spendenkonto des Freundeskreises Mouhamed überweisen. Mittlerweile sind von verschiedenen Spendensammlungen und Einzelspendern über 3800 Euro eingegangen. Eine Spendensammlung um den Kurt-Piehl-Platz am 29. Oktober erbrachte 138,37 Euro von vielen Einzelspendern aus der Nordstadt. Das Geld soll für die Kosten einer Klage gegen die Polizei und für die Dorfentwicklung in Ndiaffate im Senegal eingesetzt werden.

Gedenkfeier für Mouhamed Lamin Dramé am 13. November

Beim Solidaritätsfest wurde beschlossen, am Sonntag, den 13. November eine Gedenkfeier für Mouhamed durchzuführen. Welcher Tag passt da besser, als der Volkstrauertag (ca. 100 Tage nach seinem Tod). Wir werden Mouhamed nicht vergessen und werden nicht eher ruhen, bis die Verantwortlichen in Politik und Polizei zur Rechenschaft gezogen wurden. Der Freundeskreis Mouhamed ruft deshalb auf: Kommt zur Gedenkfeier für Mouhamed Lamine Dramé: am 13. November, um 16 Uhr, auf den Kurth-Piehl-Platz: "Justice for Mouhamed".

Der Freundeskreis Mouhamed wird sich auch an der bundesweiten Demonstration am 19. November, "Es gibt 1000 Mouhameds - Sie verdienen Gerechtigkeit" beteiligen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Katharinentreppe!

Hier gibt es den Flyer zur Gedenkfeier